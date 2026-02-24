Игра была перенесена из-за проблем с газоном на домашнем стадионе тульского клуба. Матч пройдет 5 марта

Фото: телеграм-канал ФК «Арсенал» (Тула)

Матч второго этапа 1/4 финала «Фонбет» — Кубка России в «пути регионов» между «Арсеналом» и московским «Локомотивом» пройдет на «Арене-Химки». Об этом сообщается в телеграм-канале тульского клуба.

Игра, которая пройдет 5 марта, была перенесена из-за проблем с газоном на домашнем стадионе «Арсенала».

«В этом году погода существенно осложнила подготовку поля к началу второй части сезона. В Туле за последние три недели выпало аномальное количество осадков. Сейчас «Арсенал» делает все возможное, чтобы ближайшие домашние матчи прошли на родном стадионе», — говорится в сообщении.

В «Арсенале» добавили, что подготовят для болельщиков бесплатные трансферы в Химки.