Олимпиада-2026⁠,
0

Тутберидзе в день рождения опубликовала фото с олимпийскими кольцами

Сюжет
Олимпиада-2026
Заслуженному тренеру России исполнилось 52 года
Фото: личный архив Этери Тутберидзе
Фото: личный архив Этери Тутберидзе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в день рождения выложила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото на фоне олимпийских колец.

«Столько мыслей ютятся в голове. Так много о чем можно сказать. Но я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра», — подписала пост Тутберидзе.

24 февраля Тутберидзе исполнилось 52 года.

На прошедшей Олимпиаде в Италии тренер была аккредитована от сборной Грузии и не могла сопровождать российскую фигуристку Аделию Петросян во время соревнований, но помогала ей на тренировках. Петросян заняла шестое место на Играх.

Среди воспитанников Тутберидзе были олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, призеры Игр Евгения Медведева, Александра Трусова, пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов, чемпионка Европы Алена Косторная.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Этери Тутберидзе Олимпиада-2026
Этери Тутберидзе фото
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию, спортсменка
24 февраля 1974 года
