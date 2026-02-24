Тутберидзе в день рождения опубликовала фото с олимпийскими кольцами
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в день рождения выложила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото на фоне олимпийских колец.
«Столько мыслей ютятся в голове. Так много о чем можно сказать. Но я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра», — подписала пост Тутберидзе.
24 февраля Тутберидзе исполнилось 52 года.
На прошедшей Олимпиаде в Италии тренер была аккредитована от сборной Грузии и не могла сопровождать российскую фигуристку Аделию Петросян во время соревнований, но помогала ей на тренировках. Петросян заняла шестое место на Играх.
Среди воспитанников Тутберидзе были олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, призеры Игр Евгения Медведева, Александра Трусова, пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов, чемпионка Европы Алена Косторная.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении