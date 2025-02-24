ESPN узнал об отстранении судьи на полгода за просьбу об автографе Месси
Мексиканский арбитр Марко Антонио Ортис Нава, попросивший автограф у Лионеля Месси, отстранен на шесть месяцев от работы на турнирах Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), пишет ESPN.
Арбитр обратился к Месси после матча Кубка чемпионов CONCACAF между «Интер Майами» и «Спортинг Канзас-Сити» (1:0) 19 февраля, попросив автограф для члена семьи с особыми потребностями.
Конфедерация назвала поведение арбитра не соответствующим кодексу и сообщила, что тот признал свою ошибку и извинился. Срок наказания тогда не уточнили.
Ортис Нава продолжит судить матчи чемпионата Мексики.
Источник ESPN сообщил, что в случае повторного нарушения мексиканца отстранят бессрочно.
Сезон в MLS стартовал 22 февраля.
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