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ESPN узнал об отстранении судьи на полгода за просьбу об автографе Месси

ESPN: попросившего Месси об автографе судью отстранили на полгода
Марко Антонио Ортис Нава не сможет работать на международных турнирах CONCACAF, но продолжит судить мексиканский чемпионат. Он просил автограф для члена семьи
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Мексиканский арбитр Марко Антонио Ортис Нава, попросивший автограф у Лионеля Месси, отстранен на шесть месяцев от работы на турнирах Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), пишет ESPN.

Арбитр обратился к Месси после матча Кубка чемпионов CONCACAF между «Интер Майами» и «Спортинг Канзас-Сити» (1:0) 19 февраля, попросив автограф для члена семьи с особыми потребностями.

Конфедерация назвала поведение арбитра не соответствующим кодексу и сообщила, что тот признал свою ошибку и извинился. Срок наказания тогда не уточнили.

Ортис Нава продолжит судить матчи чемпионата Мексики.

Источник ESPN сообщил, что в случае повторного нарушения мексиканца отстранят бессрочно.

Сезон в MLS стартовал 22 февраля.

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