ESPN: попросившего Месси об автографе судью отстранили на полгода

ESPN узнал об отстранении судьи на полгода за просьбу об автографе Месси

Марко Антонио Ортис Нава не сможет работать на международных турнирах CONCACAF, но продолжит судить мексиканский чемпионат. Он просил автограф для члена семьи

Лионель Месси (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Мексиканский арбитр Марко Антонио Ортис Нава, попросивший автограф у Лионеля Месси, отстранен на шесть месяцев от работы на турнирах Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), пишет ESPN.

Арбитр обратился к Месси после матча Кубка чемпионов CONCACAF между «Интер Майами» и «Спортинг Канзас-Сити» (1:0) 19 февраля, попросив автограф для члена семьи с особыми потребностями.

Конфедерация назвала поведение арбитра не соответствующим кодексу и сообщила, что тот признал свою ошибку и извинился. Срок наказания тогда не уточнили.

Ортис Нава продолжит судить матчи чемпионата Мексики.

Источник ESPN сообщил, что в случае повторного нарушения мексиканца отстранят бессрочно.

Сезон в MLS стартовал 22 февраля.