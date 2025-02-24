«Манчестер Юнайтед» после увольнения 250 человек решил сократить еще 200
«Манчестер Юнайтед» (МЮ) объявил, что планирует сократить до 150–200 человек в рамках изменения своей корпоративной структуры. В прошлом году английский клуб уже сократил 250 человек.
В МЮ заявили, что хотят снова сделать клуб прибыльным после пяти лет убытков.
Помимо сокращений МЮ поднял цены на билеты в середине сезона — самые дешевые теперь стоят $81 вместо $49, отмечает AP.
В ноябре команду вместо Эрика тен Хага возглавил Рубен Аморим, но после 26 туров Английской премьер-лиги МЮ занимает только 15-е место. За два года при тен Хаге МЮ потратил более €600 млн на покупку 15 игроков. Такую сумму в клубе за такой короткой срок ранее не тратили ни при одном тренере.
В прошлом году МЮ стал вторым в списке самых дорогих клубов мира по версии Forbes ($6,55 млрд), уступив только мадридскому «Реалу» ($6,6 млрд).
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