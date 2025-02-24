«Манчестер Юнайтед» после увольнения 250 человек решил сократить еще до 200

«Манчестер Юнайтед» после увольнения 250 человек решил сократить еще 200

В клубе заявили, что хотят сделать его снова прибыльным, поэтому планируют сократить еще 150–200 человек. «Манчестер Юнайтед» идет на 15-м месте в турнирной таблице Английской лиги

Фото: Jan Kruger / Getty Images

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) объявил, что планирует сократить до 150–200 человек в рамках изменения своей корпоративной структуры. В прошлом году английский клуб уже сократил 250 человек.

В МЮ заявили, что хотят снова сделать клуб прибыльным после пяти лет убытков.

Помимо сокращений МЮ поднял цены на билеты в середине сезона — самые дешевые теперь стоят $81 вместо $49, отмечает AP.

В ноябре команду вместо Эрика тен Хага возглавил Рубен Аморим, но после 26 туров Английской премьер-лиги МЮ занимает только 15-е место. За два года при тен Хаге МЮ потратил более €600 млн на покупку 15 игроков. Такую сумму в клубе за такой короткой срок ранее не тратили ни при одном тренере.

В прошлом году МЮ стал вторым в списке самых дорогих клубов мира по версии Forbes ($6,55 млрд), уступив только мадридскому «Реалу» ($6,6 млрд).