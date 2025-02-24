 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Манчестер Юнайтед» после увольнения 250 человек решил сократить еще 200

«Манчестер Юнайтед» после увольнения 250 человек решил сократить еще до 200
В клубе заявили, что хотят сделать его снова прибыльным, поэтому планируют сократить еще 150–200 человек. «Манчестер Юнайтед» идет на 15-м месте в турнирной таблице Английской лиги
Фото: Jan Kruger / Getty Images
Фото: Jan Kruger / Getty Images

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) объявил, что планирует сократить до 150–200 человек в рамках изменения своей корпоративной структуры. В прошлом году английский клуб уже сократил 250 человек.

В МЮ заявили, что хотят снова сделать клуб прибыльным после пяти лет убытков.

Помимо сокращений МЮ поднял цены на билеты в середине сезона — самые дешевые теперь стоят $81 вместо $49, отмечает AP.

В ноябре команду вместо Эрика тен Хага возглавил Рубен Аморим, но после 26 туров Английской премьер-лиги МЮ занимает только 15-е место. За два года при тен Хаге МЮ потратил более €600 млн на покупку 15 игроков. Такую сумму в клубе за такой короткой срок ранее не тратили ни при одном тренере.

В прошлом году МЮ стал вторым в списке самых дорогих клубов мира по версии Forbes ($6,55 млрд), уступив только мадридскому «Реалу» ($6,6 млрд).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России

Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам

Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Юнайтед
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» в третий раз в сезоне проиграл «Тоттенхэму»
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в АПЛ, уступая 0:2
Спорт
У «Манчестер Юнайтед» прервалась трехматчевая победная серия
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 18:22
Ватикан сообщил о небольшом улучшении состояния папы ФранцискаОбщество, 21:43
В руководстве НХЛ заявили, что больше не удивляются достижениям ОвечкинаСпорт, 21:35
Трамп заявил о возможности завершить конфликт на Украине за неделиПолитика, 21:33
Южная Корея отменит часть санкций против РоссииПолитика, 21:30
Канада ввела санкции против Елены ВяльбеСпорт, 21:18
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 21:16
Глава ФБР приказал сотрудникам не отвечать на вопросы главы DOGE МаскаПолитика, 21:16
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
В Казахстане служащих банка заподозрили в содействии мошеннику с УкраиныОбщество, 20:53
Канада ввела санкции против ПознераПолитика, 20:51
Взлом Bybit стал крупнейшим в истории крипторынка. Кто еще вошел в топКрипто, 20:44
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:44
Трамп заявил о переговорах с Россией по экономическим сделкамПолитика, 20:42
СК завел уголовное дело после взрыва у консульства России в МарселеПолитика, 20:41
«Манчестер Юнайтед» после увольнения 250 человек решил сократить еще 200Спорт, 20:21