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Действующий чемпион стал шестым участником плей-офф КХЛ

Действующий чемпион «Металлург» стал шестым участником плей-офф КХЛ
«Металлург» победил «Северсталь» со счетом 4:1 и стал пятой командой в Восточной конференции, обеспечившей себе место в розыгрыше Кубка Гагарина
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

Магнитогорский «Металлург» победил череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.

Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). У хозяев льда шайбы забросили Артем Минулин (17-я минута), Макар Хабаров (20), Трой Джозефс (42) и Люк Джонсон (59).

У «Северстали» забил Давид Думбадзе (20).

«Металлург» набрал 74 очка и уже не опустится ниже восьмого места в Восточной конференции. Ранее на Востоке в плей-офф отобрались челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев».

В Западной конференции место в Кубке Гагарина забронировал пока только ярославский «Локомотив».

В прошлом сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Северсталь
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