Действующий чемпион стал шестым участником плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» победил череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.
Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). У хозяев льда шайбы забросили Артем Минулин (17-я минута), Макар Хабаров (20), Трой Джозефс (42) и Люк Джонсон (59).
У «Северстали» забил Давид Думбадзе (20).
«Металлург» набрал 74 очка и уже не опустится ниже восьмого места в Восточной конференции. Ранее на Востоке в плей-офф отобрались челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев».
В Западной конференции место в Кубке Гагарина забронировал пока только ярославский «Локомотив».
В прошлом сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина.
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