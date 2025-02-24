«Спартак» победил чемпиона Узбекистана «Насаф» в товарищеском матче

«Спартак» победил чемпиона Узбекистана в товарищеском матче

Игра в Белеке завершилась со счетом 3:1

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Московский «Спартак» победил узбекистанский «Насаф» в товарищеском матче на сборах в турецком Белеке.

«Красно-белые» обыграли чемпиона Узбекистана со счетом 3:1.

У «Спартака» отличились Тео Бонгонда (17-я минута), Эсекьель Барко (26) и Маркиньос (48).

Это был последний матч «Спартака» на сборах.

Команда Деяна Станковича, идущая третьей в РПЛ, 2 марта сыграет в 19-м туре с «Оренбургом».