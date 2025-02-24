«Сибирь» проиграла пятый матч подряд в КХЛ
Новосибирская «Сибирь» потерпела домашнее поражение от владивостокского «Адмирала» в регулярном чемпионате КХЛ.
Матч завершился со счетом 5:2 в пользу гостей, у которых по две шайбы забросили Джек Родуолд (25-я и 52-я минуты) и Аркадий Шестаков (26, 35), еще один гол на счету Кирилла Петькова (46).
У «Сибири» отличились Тревор Мерфи (13) и Павел Гоголев (57).
Новосибирцы проиграли пятый матч подряд и занимают восьмое место в Восточной конференции, «Адмирал» расположился строчкой выше. Четыре из восьми участников плей-офф на Востоке уже определились — это «Трактор», «Автомобилист», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».
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