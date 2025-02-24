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Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае

Хачанов победил британца Эванса на старте крупного турнира в Дубае
Карен Хачанов победил Дэниела Эванса в двух сетах и в следующем круге может встретиться со Стефаносом Циципасом
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом более $3 млн.

Хачанов, занимающий 24-е место в рейтинге, на старте турнира победил британца Дэниела Эванса (178-й) со счетом 6:1, 6:3.

В следующем раунде соперником Хачанова будет грек Стефанос Циципас (11-й) или итальянец Лоренцо Сонего (35-й).

В прошлом году в Дубае Хачанов проиграл во втором круге, а Андрей Рублев и Даниил Медведев дошли до полуфинала.

Победитель турнира получит 500 очков и более $600 тыс. призовых.

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