В РФС заявили о планах привлечь иностранных судей на матчи в этом сезоне
РФС рассчитывает, что в завершающей части чемпионата сможет пригласить иностранных арбитров на какие-то матчи, заявил «Матч ТВ» председатель судейского комитета Павел Каманцев.
По его словам, при назначении арбитров будет учитываться и турнирная ситуация, и значимость игр.
«[Речь про] Саудовскую Аравию, с которой мы активно взаимодействуем в рамках действующего соглашения. С Белоруссией есть вопрос наличия арбитров, которые смогут обслуживать матчи», — сказал Каманцев.
РФС также ведет работу с Китаем, добавил он, но «там сложно прогнозировать по срокам».
В рамках соглашения российские судьи уже несколько раз работали на матчах в Саудовской Аравии, в том числе Сергей Карасев, Сергей Иванов и Кирилл Левников.
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