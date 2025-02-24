Каманцев: РФС может привлечь иностранных арбитров на концовку сезона в РПЛ

В РФС заявили о планах привлечь иностранных судей на матчи в этом сезоне

РФС ведет работу по приглашению судей из Саудовской Аравии, Белоруссии и Китая, рассказал глава судейского комитета Каманцев. Кто-то из иностранцев может поработать в РПЛ уже в конце этого сезона

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

РФС рассчитывает, что в завершающей части чемпионата сможет пригласить иностранных арбитров на какие-то матчи, заявил «Матч ТВ» председатель судейского комитета Павел Каманцев.

По его словам, при назначении арбитров будет учитываться и турнирная ситуация, и значимость игр.

«[Речь про] Саудовскую Аравию, с которой мы активно взаимодействуем в рамках действующего соглашения. С Белоруссией есть вопрос наличия арбитров, которые смогут обслуживать матчи», — сказал Каманцев.

РФС также ведет работу с Китаем, добавил он, но «там сложно прогнозировать по срокам».

В рамках соглашения российские судьи уже несколько раз работали на матчах в Саудовской Аравии, в том числе Сергей Карасев, Сергей Иванов и Кирилл Левников.