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Сборная Белоруссии проиграла в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная Белоруссии проиграла Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
Белорусские футболисты, которые впервые в своей истории играли в плей-офф чемпионата мира, уступили в серии пенальти команде Италии
Фото: Amr Alfiky / Reuters
Фото: Amr Alfiky / Reuters

Сборная Белоруссии проиграла команде Италии в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Дубае.

Основное время завершилось со счетом 3:3. У белорусов отличились Игорь Бриштель (5-я и 30-я минуты) и Евгений Новиков (9-я). В составе итальянцев голы забили Жозеп (20-я), Марко Джордани (24-я) и Эммануэле Дзурло (31-я).

В серии пенальти сильнее оказались итальянцы — 5:4.

В финале сборная Италии сыграет с командой Бразилии.

Сборная Белоруссии впервые в своей истории играла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу. Ранее команда дважды участвовала в мировом первенстве и не выходила из группы.

Прошлый чемпионат мира в 2021 году выиграла сборная России. Сейчас команда отстранена от участия в турнирах ФИФА из-за событий на Украине.

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Иван Витченко Иван Витченко
пляжный футбол Белоруссия
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