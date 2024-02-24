Сборная Белоруссии проиграла в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная Белоруссии проиграла команде Италии в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Дубае.
Основное время завершилось со счетом 3:3. У белорусов отличились Игорь Бриштель (5-я и 30-я минуты) и Евгений Новиков (9-я). В составе итальянцев голы забили Жозеп (20-я), Марко Джордани (24-я) и Эммануэле Дзурло (31-я).
В серии пенальти сильнее оказались итальянцы — 5:4.
В финале сборная Италии сыграет с командой Бразилии.
Сборная Белоруссии впервые в своей истории играла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу. Ранее команда дважды участвовала в мировом первенстве и не выходила из группы.
Прошлый чемпионат мира в 2021 году выиграла сборная России. Сейчас команда отстранена от участия в турнирах ФИФА из-за событий на Украине.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний