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«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в товарищеском матче на сборах в Турции

«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в товарищеском матче на сборах в Турции
«Бело-голубые» уступали до 83-й минуты, но забили в концовке две гола и победили 2:1. Решающий гол забил Хорхе Карраскаль, который раньше играл за ЦСКА
Фото: ФК «Динамо»
Фото: ФК «Динамо»

Футболисты ЦСКА уступили московскому «Динамо» со счетом 1:2 в товарищеском матче на сборах в Турции.

У армейцев гол забил Милан Гайич (72-я минута). В составе «бело-голубых» отличились Вячеслав Грулев (83) и Хорхе Карраскаль (89).

Команда провели свои заключительные матчи в нынешнее межсезонье.

«Динамо» ушло на зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) на третьем месте, набрав 32 очка в 18 матчах. ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место.

Чемпионат РПЛ возобновится 1 марта.

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