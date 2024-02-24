«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в товарищеском матче на сборах в Турции
Футболисты ЦСКА уступили московскому «Динамо» со счетом 1:2 в товарищеском матче на сборах в Турции.
У армейцев гол забил Милан Гайич (72-я минута). В составе «бело-голубых» отличились Вячеслав Грулев (83) и Хорхе Карраскаль (89).
Команда провели свои заключительные матчи в нынешнее межсезонье.
«Динамо» ушло на зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) на третьем месте, набрав 32 очка в 18 матчах. ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место.
Чемпионат РПЛ возобновится 1 марта.
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