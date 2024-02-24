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Вембаньяма побил рекорд Кириленко в НБА

Виктор Вембаньяма побил рекорд Андрея Кириленко в НБА
Форвард «Сан-Антонио» в возрасте 20 лет сделал так называемый five-by-five — когда игрок за один матч набирает пять и более пунктов по всем основным статистическим показателям. Кириленко это удавалось в 22 года
Виктор Вембаньяма
Виктор Вембаньяма (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Французский форвард «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма вошел в историю НБА в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Сперс» уступили со счетом 118:123, но 20-летний француз набрал 27 очков, сделал десять подборов, восемь передач, пять перехватов и пять блок-шотов. Это так называемый five-by-five — когда игрок за один матч набирает пять и более пунктов по всем основным статистическим показателям. В истории НБА такое случилось всего в 15-й раз.

Вембаньяма стал самым молодым игроком, кому удалось сделать five-by-five. Ранее рекорд принадлежал россиянину Андрею Кириленко, который добился такого показателя в составе «Юты Джаз» в возрасте 22 лет. Француз свой five-by-five сделал за 31 минуту, предыдущий лучший результат Маркуса Кэмби составлял 34 минуты.

В истории НБА только Кириленко и Хаким Оладжьювон делали five-by-five более одного раза.

Вембаньяма был выбран под первым номером на драфте НБА 2023 года. Перед драфтом француз считался главным талантом поколения, например Forbes назвал его «величайшим перспективным игроком в истории НБА».

Вембаньяма выступал во Франции за «Нантер», АСВЕЛ и «Метрополитан». Выигрывал чемпионат Франции (2022), признавался лучшим молодым игроком чемпионата (2021, 2022), становился самым ценным игроком, лучшим снайпером и лучшим защитником турнира (2023). В составе сборной Франции — серебряный призер чемпионата мира 2021 года среди игроков до 19 лет.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Андрей Кириленко
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