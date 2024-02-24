Вратарь с русскими корнями продлил контракт с «Лацио»
Голкипер Иван Проведель продлил контракт с «Лацио». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.
Новое соглашение 29-летнего вратаря действует до лета 2028 года.
Проведель перешел в «Лацио» летом 2022-го из «Специи». В прошлом сезоне он был признан лучшим голкипером чемпионата Италии.
В сентябре прошлого года Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить гол с игры. Это случилось в матче с «Атлетико».
Мать Проведеля из России, футболист говорит по-русски. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в октябре 2023-го рассказал, что пытался связаться с Проведелем, чтобы пригласить его на сбор национальной команды, но тот отказался общаться.
Проведеля уже вызывали в сборную Италии, но за нее он пока не сыграл.
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