Вратарь с русскими корнями Иван Проведель продлил контракт с «Лацио»

Вратарь с русскими корнями продлил контракт с «Лацио»

Иван Проведель, лучший вратарь чемпионата Италии прошлого сезона, выступает за римский клуб с августа 2022 года. Новое соглашение будет действовать до лета 2028-го

Иван Проведель (Фото: Marco Rosi - SS Lazio / Getty Images)

Голкипер Иван Проведель продлил контракт с «Лацио». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Новое соглашение 29-летнего вратаря действует до лета 2028 года.

Проведель перешел в «Лацио» летом 2022-го из «Специи». В прошлом сезоне он был признан лучшим голкипером чемпионата Италии.

В сентябре прошлого года Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить гол с игры. Это случилось в матче с «Атлетико».

Мать Проведеля из России, футболист говорит по-русски. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в октябре 2023-го рассказал, что пытался связаться с Проведелем, чтобы пригласить его на сбор национальной команды, но тот отказался общаться.

Проведеля уже вызывали в сборную Италии, но за нее он пока не сыграл.