Список самых богатых владельцев футбольных клубов

В среду «Манчестер Юнайтед» объявил, что в число совладельцев клуба вошел сэр Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в $21.2 млрд. Кто входит в список богатейших собственников клубов — в материале «РБК Спорт»

5. Дэвид Теппер

Состояние: $20,6 млрд

Дэвид Теппер — американский инвестор и филантроп. Он основатель и президент Appaloosa Management, хедж-фонда, специализирующегося на инвестировании в компании, находящиеся в финансовых трудностях. Кроме своей деятельности в финансовой сфере, Дэвид Теппер также активен в спортивном мире. В 2018 году он приобрел профессиональную футбольную команду Carolina Panthers, играющую в Национальной футбольной лиге (NFL).

В декабре 2019 года Теппер стал владельцем новой франшизы Major League Soccer (MLS). Команда из столицы Северной Каролины получила название «Шарлотт» и начала свое участие в MLS с сезона 2022 года. В 2019 году The Athletic писал, что Теппер заплатил около $325 млн за вступление в MLS для «Шарлотт». Это одна из самых больших сумм платы за вступление в истории лиги на тот момент.

В прошлом году команда впервые попала в плей-офф. Причем сделала она это после победы над «Интером Майами» во главе с Лионелем Месси. В тот день «Шарлотт» победил со счетом 1:0. Однако в плей-офф команда ничего не добилась.

4. Джим Рэтклифф

Состояние: $21.2 млрд

Рэтклифф — глава химической компании INEOS. Он занимает второе место в списке самых богатых людей Великобритании. Футбол стал частью империи INEOS с тех пор, как она приобрела швейцарский клуб «Лозанна» в 2017 году. Вскоре после этого команда вылетела в низшую лигу.

Боб Рэтклифф, брат Джима, который тогда отвечал за футбольные интересы Ineos, впоследствии признался Financial Times, что они были наивны, тратя слишком много денег на именитых игроков, не пользуясь профессиональными советами. Летом 2019 года они за $120 млн приобрели «Ниццу». В последнее время дела у команды идут неплохо, она занимает третье место в чемпионате Франции.

Свой футбольный путь Рэтклифф продолжил в Англии. После провальной попытки купить «Челси» у Романа Абрамовича, он сумел приобрести 25% акций «Манчестер Юнайтед» класса А и В у семьи Глейзеров. В сообщении уточняется, что Рэтклифф инвестировал в клуб $200 млн. Еще $100 млн он должен вложить до 31 декабря 2024 года. Конечная сумма сделки не уточняется. ESPN в декабре сообщал, что сумма сделки составит £1,25 млрд.

3. Франсуа-Анри Пино

Состояние: $32.4 млрд

Он является председателем и главным исполнительным директором Kering, международной группы компаний, специализирующейся на продаже товаров роскоши и спортивных брендов. Kering владеет рядом известных марок, включая Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, и другие.

Пино с 1998 года является владельцем «Ренна», который приобрел через свою инвестиционную компанию Artemis. Несмотря на состояние владельца, «Ренн» покупками футболистов за космические суммы никогда не занимался. При Пино во французском клубе развивается академия, на которую миллиардер ежегодно тратит по $8,1 млн. Самой же успешной продажей был трансфер воспитанника «Ренна» Эдуардо Камавинга в «Реал» за €31 млн летом 2021-го.

За эти 22 года клуб выиграл Кубок Интертото, Кубок Франции и стал призером чемпионата Франции в сезоне 2019/20. Пино также известен своим браком с известной мексикано-американской актрисой Сальмой Хайек.

2. Марк Матешиц

Состояние: $39.1млрд

Он является наследником легендарного Дитриха Матешица, умершего в прошлом году. Марк, как единственный сын, унаследовал 49% акций своего отца в Red Bull GmbH. Впоследствии он отошел от операционной деятельности компании.

Также он унаследовал огромную футбольную империю отца

«РБ Лейпциг» — немецкий футбольный клуб, который быстро поднялся из нижних дивизионов немецкого футбола в Бундеслигу и стал одним из ведущих клубов Германии. Его успех вызвал смешанные чувства среди футбольных фанатов из-за коммерческой природы проекта;

«Ред Булл Зальцбург» — австрийский футбольный клуб, который доминирует в национальном чемпионате и регулярно участвует в европейских соревнованиях. Клуб известен своей молодежной академией и способностью развивать талантливых игроков:

«Нью-Йорк Ред Буллс» — клуб Major League Soccer (MLS) в США, который также достиг значительных успехов и привлек известных игроков, таких как Тьерри Анри и Рафаэль Маркес;

«Ред Булл Бразилия» (Red Bull Brasil) и «Ред Булл Брагантино» (Red Bull Bragantino) — проекты в бразильском футболе, где Red Bull Brasil служит более молодежной структурой, а Брагантино был приобретен и переименован, чтобы конкурировать в высшем дивизионе бразильского футбола.

Подход «Ред Булла» является уникальным, поскольку семья Матешица в футболе не ограничивалась только приобретением клубов: она также включала развитие инфраструктуры, академий, скаутской сети и философии игры, которые способствовали развитию молодых талантов и их последующему продвижению в большой футбол.

1. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Состояние: $700 млрд

В 39 лет он также является заместителем премьер-министра, а также министром обороны Саудовской Аравии. По состоянию на последнее обновление в Forbes, точное состояние коронного принца не разглашается и может быть предметом различных оценок и спекуляций. Официальные данные о состоянии членов королевской семьи Саудовской Аравии обычно не публикуются, и большинство оценок основывается на анализе доступных публичных данных о владении активами, инвестициях и других финансовых операциях.

Однако Reuters в 2023 году писал, что фонд оценивается в $700 млрд. Фонд ибн Салмана государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии 7 октября 2021 года совместно с компаниями PCP Capital Partners и RB Sports & Media приобрела английский «Ньюкасл» за €360 млн.

С того момента дела у клуба пошли в гору. Команда в 2023 году впервые за 20 лет попала в Лигу чемпионов с четвертого места в Английской премьер лиге (АПЛ). Однако выйти из своего квартета клубу не удалось.