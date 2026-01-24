 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,05 2 6,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,33 x 5,1 2 9,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,85 x 3,95 2 1,93 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,8 x 4,2 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,15 2 4,2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,16 x 52 2 1,73 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,29 x 64 2 3,75
Спорт⁠,
0

Большунов стал пятым в «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Семиков победил в «разделке» на этапе КР в Сыктывкаре, Большунов — пятый
Тройку призеров в гонке на 15 км классическим стилем составили Илья Семиков, Илья Порошкин и Алексей Червоткин
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжник Илья Семиков победил в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 15 км на седьмом этапе Кубка России, который проходит в Сыктывкаре.

Семиков показал результат 39 минут 55,4 секунды.

Второе место занял Илья Порошкин (отставание 5,9 секунды), третьим стал Алексей Червоткин (+42,6).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял пятое место, уступив лидеру 55,2 секунды.

Этап Кубка России в Сыктывкаре завершится 25 января командными спринтами.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов
Александр Большунов фото
Александр Большунов
спортсмен
31 декабря 1996 года
Материалы по теме
Горбунов выиграл спринт на Кубке России, Большунов вылетел в 1/4 финала
Спорт
Лыжница Пеклецова выиграла «разделку» на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Спорт
Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Сын Александра Олейникова рассказал, где и когда похоронят отца Общество, 14:49
Большунов стал пятым в «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре Спорт, 14:41
Орбан увидел попытку Киева «скорее пробиться» в ЕС через выборы в Венгрии Политика, 14:30
Зеленский заявил о срочной необходимости ПВО для Украины Политика, 14:25
В Петербурге задержали планировавшего поджог полицейской машины подростка Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Губернаторы более 10 штатов США ввели режим ЧС из-за снежного шторма Общество, 14:09
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Джокович вышел в четвертый круг Australian Open и побил рекорд Федерера Спорт, 14:08
На переговорах в ОАЭ по Украине проработают несколько документов по миру Политика, 14:06
Федермессер заявила о неготовности делить Россию на уехавших и оставшихся Политика, 14:04
В Коми скончалась еще одна пострадавшая от взрыва гранаты в центре МВД Общество, 14:00
«Совет мира»: альтернатива ООН или развлечение Трампа. Эфир Радио РБК
РАДИО
 Политика, 13:52
Тарасова будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде Спорт, 13:45
ТАСС рассказал о поведении США на второй день переговоров в Абу-Даби Политика, 13:39