Большунов стал пятым в «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Лыжник Илья Семиков победил в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 15 км на седьмом этапе Кубка России, который проходит в Сыктывкаре.
Семиков показал результат 39 минут 55,4 секунды.
Второе место занял Илья Порошкин (отставание 5,9 секунды), третьим стал Алексей Червоткин (+42,6).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял пятое место, уступив лидеру 55,2 секунды.
Этап Кубка России в Сыктывкаре завершится 25 января командными спринтами.
