Джокович вышел в четвертый круг Australian Open и побил рекорд Федерера

Сербский теннисист первым в истории выиграл 400 матчей на турнирах «Большого шлема». В 1/8 финала на ТБШ серб сыграет в 70-й раз, что является новым рекордом

Новак Джокович (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 38-летний серб, четвертый сеяный, победил голландца Ботика ван де Зандсхулпа, 75-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Якуб Меншик (Чехия) — Итан Куинн (США).

Как сообщает Opta, Джокович — первый теннисист, который достиг отметки в 400 побед на турнирах «Большого шлема». У швейцарца Роджера Федерера было 369 выигранных матчей.

Также Джокович в 18-й раз сыграет в 1/8 финала на Australian Open (повторил рекорд Федерера) и в 70-й раз в целом на турнирах «Большого шлема» (это новый рекорд, у Федерера было 69). По победам в мужском одиночном разряде на Australian Open серб также повторил рекорд Федерера (102).

Джокович, который сейчас занимает четвертое место в рейтинге ATP, титул на Australian Open брал десять раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). В прошлом году серб дошел до полуфинала.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.