 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,05 2 6,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,33 x 5,1 2 9,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,85 x 3,95 2 1,93 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,8 x 4,2 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,15 2 4,2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,16 x 52 2 1,73 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,29 x 64 2 3,75
Спорт⁠,
0

Джокович вышел в четвертый круг Australian Open и побил рекорд Федерера

Сербский теннисист первым в истории выиграл 400 матчей на турнирах «Большого шлема». В 1/8 финала на ТБШ серб сыграет в 70-й раз, что является новым рекордом
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 38-летний серб, четвертый сеяный, победил голландца Ботика ван де Зандсхулпа, 75-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Якуб Меншик (Чехия) — Итан Куинн (США).

Как сообщает Opta, Джокович — первый теннисист, который достиг отметки в 400 побед на турнирах «Большого шлема». У швейцарца Роджера Федерера было 369 выигранных матчей.

Также Джокович в 18-й раз сыграет в 1/8 финала на Australian Open (повторил рекорд Федерера) и в 70-й раз в целом на турнирах «Большого шлема» (это новый рекорд, у Федерера было 69). По победам в мужском одиночном разряде на Australian Open серб также повторил рекорд Федерера (102).

Джокович, который сейчас занимает четвертое место в рейтинге ATP, титул на Australian Open брал десять раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). В прошлом году серб дошел до полуфинала.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Новак Джокович Роджер Федерер
Материалы по теме
Двое россиян вышли в четвертый круг Australian Open в одиночных разрядах
Спорт
Россиянка взяла сет у Свёнтек, но все равно вылетела с Australian Open
Спорт
Бывшая первая ракетка мира Осака снялась с Australian Open из-за травмы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Сын Александра Олейникова рассказал, где и когда похоронят отца Общество, 14:49
Большунов стал пятым в «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре Спорт, 14:41
Орбан увидел попытку Киева «скорее пробиться» в ЕС через выборы в Венгрии Политика, 14:30
Зеленский заявил о срочной необходимости ПВО для Украины Политика, 14:25
В Петербурге задержали планировавшего поджог полицейской машины подростка Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Губернаторы более 10 штатов США ввели режим ЧС из-за снежного шторма Общество, 14:09
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Джокович вышел в четвертый круг Australian Open и побил рекорд Федерера Спорт, 14:08
На переговорах в ОАЭ по Украине проработают несколько документов по миру Политика, 14:06
Федермессер заявила о неготовности делить Россию на уехавших и оставшихся Политика, 14:04
В Коми скончалась еще одна пострадавшая от взрыва гранаты в центре МВД Общество, 14:00
«Совет мира»: альтернатива ООН или развлечение Трампа. Эфир Радио РБК
РАДИО
 Политика, 13:52
Тарасова будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде Спорт, 13:45
ТАСС рассказал о поведении США на второй день переговоров в Абу-Даби Политика, 13:39