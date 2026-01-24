Джокович вышел в четвертый круг Australian Open и побил рекорд Федерера
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 38-летний серб, четвертый сеяный, победил голландца Ботика ван де Зандсхулпа, 75-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Якуб Меншик (Чехия) — Итан Куинн (США).
Как сообщает Opta, Джокович — первый теннисист, который достиг отметки в 400 побед на турнирах «Большого шлема». У швейцарца Роджера Федерера было 369 выигранных матчей.
Также Джокович в 18-й раз сыграет в 1/8 финала на Australian Open (повторил рекорд Федерера) и в 70-й раз в целом на турнирах «Большого шлема» (это новый рекорд, у Федерера было 69). По победам в мужском одиночном разряде на Australian Open серб также повторил рекорд Федерера (102).
Джокович, который сейчас занимает четвертое место в рейтинге ATP, титул на Australian Open брал десять раз (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). В прошлом году серб дошел до полуфинала.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
