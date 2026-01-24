Двое россиян вышли в четвертый круг Australian Open в одиночных разрядах

До стадии 1/8 финала дошли только Мирра Андреева и Даниил Медведев

Мирра Андреева (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Только двое представителей России в одиночных разрядах смогли выйти в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

До стадии 1/8 финала дошли Мирра Андреева и Даниил Медведев. За выход в четвертьфинал они поспорят с украинкой Элиной Свитолиной и американцем Лернером Тьеном соответственно.

На стадии третьего круга борьбу на турнире завершили Андрей Рублев, Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Оксана Селехметьева и Анна Калинская.

В первом круге проиграли Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Анастасия Захарова и Людмила Самсонова.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

В прошлом году лучший результат на турнире из россиян показала Павлюченкова, дошедшая до 1/4 финала.