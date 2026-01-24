 Перейти к основному контенту

Спорт⁠,
0

Двое россиян вышли в четвертый круг Australian Open в одиночных разрядах

До стадии 1/8 финала дошли только Мирра Андреева и Даниил Медведев
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Только двое представителей России в одиночных разрядах смогли выйти в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

До стадии 1/8 финала дошли Мирра Андреева и Даниил Медведев. За выход в четвертьфинал они поспорят с украинкой Элиной Свитолиной и американцем Лернером Тьеном соответственно.

На стадии третьего круга борьбу на турнире завершили Андрей Рублев, Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Оксана Селехметьева и Анна Калинская.

В первом круге проиграли Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Анастасия Захарова и Людмила Самсонова.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

В прошлом году лучший результат на турнире из россиян показала Павлюченкова, дошедшая до 1/4 финала.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Мирра Андреева Даниил Медведев
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
