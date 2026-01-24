Коростелев и Непряева впервые прошли квалификацию в спринте на Кубке мира

Коростелев и Непряева впервые в карьере прошли квалификацию в спринте на КМ

Коростелев показал в квалификации 26-й результат, Непряева — 29-й

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева успешно преодолели квалификацию в личных спринтах классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Гомсе.

Коростелев показал в квалификации 26-й результат, Непряева — 29-й. Они попали в топ-30 и впервые в карьере вышли в 1/4 финала спринта на Кубке мира.

Непряева и Коростелев — единственные российские лыжники, у которых есть нейтральный статус. Ранее они трижды стартовали в спринтах на этапах Кубка мира, но ни раза до этого момента в топ-30 не попадали.

Лучшими в квалификации были норвежец Йоханнес Клебо и шведка Линн Сван.

Медали в спринтах будут разыграны позднее в субботу.