Россиянка взяла сет у Свёнтек, но все равно вылетела с Australian Open
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В третьем круге 27-летняя Калинская, 31-я сеяная, уступила польке Иге Свёнтек, второй ракетке мира, со счетом 1:6, 6:1, 1:6.
В 1/8 финала Свёнтек сыграет против австралийки Мэддисон Инглис (168-й номер рейтинга WTA).
Калинская занимает 33-е место в мировом рейтинге (шестая из россиянок), на ее счету нет титулов WTA. На Australian Open ее лучшим результатом был четвертьфинал в 2024 году.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
