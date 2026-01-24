Калинская выиграла сет у Свёнтек со счетом 6:1, но вылетела с Australian Open

Россиянка взяла сет у Свёнтек, но все равно вылетела с Australian Open

Анна Калинская уступила в третьем круге второй ракетке мира со счетом 1:6, 6:1, 1:6

Анна Калинская (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 27-летняя Калинская, 31-я сеяная, уступила польке Иге Свёнтек, второй ракетке мира, со счетом 1:6, 6:1, 1:6.

В 1/8 финала Свёнтек сыграет против австралийки Мэддисон Инглис (168-й номер рейтинга WTA).

Калинская занимает 33-е место в мировом рейтинге (шестая из россиянок), на ее счету нет титулов WTA. На Australian Open ее лучшим результатом был четвертьфинал в 2024 году.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.