Бывшая первая ракетка мира Осака снялась с Australian Open из-за травмы

В третьем круге турнира японка должна была сыграть против австралийки Мэддисон Инглис, которая без борьбы вышла в 1/8 финала

Наоми Осака (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака из-за травмы снялась с Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

У 28-летней Осаки проблемы с мышцами живота.

В третьем круге Australian Open Осака должна была сыграть против австралийки Мэддисон Инглис, которая прошла дальше без борьбы.

Следующей соперницей Инглис станет россиянка Анна Калинская или полька Ига Свёнтек.

Осака, которая сейчас занимает 17-е место в рейтинге WTА, дважды побеждала на Australian Open (2019, 2021).

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.