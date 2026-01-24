В Женской хоккейной лиге впервые забросили шайбу в стиле лакросс
Форвард уфимской «Агидели» Елизавета Дубей стала автором необычной шайбы в матче регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
18-летняя хоккеистка забросила шайбу в стиле лакросс — подняла ее на крюк клюшки и закинула в сетку из-за ворот. Это была первая подобная шайба в истории ЖХЛ.
Спортсменка отличилась на 22-й минуте матча против дмитровского «Торнадо». К концу второго периода счет пока 2:2.
На счету Дубей в нынешнем сезоне 29 матчей и 18 (5+13) очков.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»