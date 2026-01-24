Елизавета Дубей забросила первую в истории ЖХЛ шайбу в стиле лакросс

В Женской хоккейной лиге впервые забросили шайбу в стиле лакросс

Форвард «Агидели» Елизавета Дубей отличилась в матче против «Торнадо»

Елизавета Дубей (Фото: hcsalavat.ru)

Форвард уфимской «Агидели» Елизавета Дубей стала автором необычной шайбы в матче регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

18-летняя хоккеистка забросила шайбу в стиле лакросс — подняла ее на крюк клюшки и закинула в сетку из-за ворот. Это была первая подобная шайба в истории ЖХЛ.

Спортсменка отличилась на 22-й минуте матча против дмитровского «Торнадо». К концу второго периода счет пока 2:2.

На счету Дубей в нынешнем сезоне 29 матчей и 18 (5+13) очков.