Лыжница Пеклецова выиграла «разделку» на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Второе место на дистанции 10 км классическим стилем заняла Елизавета Маслакова, третье — Алена Баранова

Алина Пеклецова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжница Алина Пеклецова победила в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км на седьмом этапе Кубка России, который проходит в Сыктывкаре.

20-летняя Пеклецова показала результат 31 минута 29,8 секунды.

Второе место заняла Елизавета Маслакова (отставание 36,4 секунды), третьей стала Алена Баранова (+48,3).

Пеклецова одержала уже седьмую победу в гонках на этапах Кубка России в нынешнем сезоне.

Позднее в субботу в Сыктывкаре пройдет мужская «разделка» на 15 км.