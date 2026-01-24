14-летнюю теннисистку отстранили за недостойное поведение на сборах
Спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК) Федерации настольного тенниса России дисквалифицировала 14-летнюю Екатерину Дроздову за недостойное поведение во время тренировочных сборов. Об этом говорится в решении СДК, опубликованном на сайте федерации.
Дроздова наказана дисквалификацией сроком на три месяца и условной дисквалификацией сроком на шесть месяцев начиная с 21 января 2026 года.
Не уточняется, в чем конкретно выражалось недостойное поведение спортсменки.
СДК рассмотрела дело Дроздовой на основании поступившего обращения и видеоматериалов, содержание которых, по мнению одного из членов комиссии Виктора Батова, наносит существенный вред репутации настольного тенниса в стране и порочит звание игрока сборной.
Дроздова занимает 81-е место в рейтинге Федерации настольного тенниса России и четвертое среди юниорок (до 16 лет).
