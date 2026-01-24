14-летнюю теннисистку отстранили за недостойное поведение на сборах

14-летнюю российскую теннисистку отстранили за недостойное поведение на сборах

Екатерина Дроздова, которая занимает четвертое место в рейтинге Федерации настольного тенниса России среди юниорок, дисквалифицирована сроком на три месяца

Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Спортивно-дисциплинарная комиссия (СДК) Федерации настольного тенниса России дисквалифицировала 14-летнюю Екатерину Дроздову за недостойное поведение во время тренировочных сборов. Об этом говорится в решении СДК, опубликованном на сайте федерации.

Дроздова наказана дисквалификацией сроком на три месяца и условной дисквалификацией сроком на шесть месяцев начиная с 21 января 2026 года.

Не уточняется, в чем конкретно выражалось недостойное поведение спортсменки.

СДК рассмотрела дело Дроздовой на основании поступившего обращения и видеоматериалов, содержание которых, по мнению одного из членов комиссии Виктора Батова, наносит существенный вред репутации настольного тенниса в стране и порочит звание игрока сборной.

Дроздова занимает 81-е место в рейтинге Федерации настольного тенниса России и четвертое среди юниорок (до 16 лет).