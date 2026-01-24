Тренер Шары Буллета заявил о досрочной победе Нурмагомедова над Фигередо

Гор Азизян отметил, что Умар Нурмагомедов силен в борьбе и может использовать ее против бразильца, если не получится победить в ударной технике в бою UFC

Умар Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Российский боец Умар Нурмагомедов сможет досрочно завершить бой в легчайшем весе против бразильца Дейвесона Фигередо. Об этом «РБК Спорт» заявил тренер Шары Буллета Гор Азизян.

«Умар выиграет досрочно. У него хорошая борьба, и если в ударке (ударной технике. — Прим. «РБК Спорт») не получится, то он сможет использовать борьбу. У Фигередо такой стиль — он медленный, и даже Нурмагомедов мог бы его сделать в ударке», — сказал Азизян.

В рамках турнира UFC 324, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 25 января, состоится бой в легчайшем весе между Нурмагомедовым и Фигередо.

Нурмагомедову 29 лет. В его активе 19 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Россиянин является троюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, у которого он также тренируется.

На счету 29-летнего Фигередо 25 побед, пять поражений и одна ничья в MMA. Бразилец дважды был чемпионом UFC в наилегчайшем весе (2020, 2022).