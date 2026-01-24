 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Тренер Шары Буллета заявил о досрочной победе Нурмагомедова над Фигередо

Тренер Шары Буллета: Нурмагомедов способен досрочно победить Фигередо в UFC
Гор Азизян отметил, что Умар Нурмагомедов силен в борьбе и может использовать ее против бразильца, если не получится победить в ударной технике в бою UFC
Умар Нурмагомедов&nbsp;
Умар Нурмагомедов  (Фото: Global Look Press)

Российский боец Умар Нурмагомедов сможет досрочно завершить бой в легчайшем весе против бразильца Дейвесона Фигередо. Об этом «РБК Спорт» заявил тренер Шары Буллета Гор Азизян.

«Умар выиграет досрочно. У него хорошая борьба, и если в ударке (ударной технике. — Прим. «РБК Спорт») не получится, то он сможет использовать борьбу. У Фигередо такой стиль — он медленный, и даже Нурмагомедов мог бы его сделать в ударке», — сказал Азизян.

В рамках турнира UFC 324, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 25 января, состоится бой в легчайшем весе между Нурмагомедовым и Фигередо.

Нурмагомедову 29 лет. В его активе 19 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Россиянин является троюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, у которого он также тренируется.

На счету 29-летнего Фигередо 25 побед, пять поражений и одна ничья в MMA. Бразилец дважды был чемпионом UFC в наилегчайшем весе (2020, 2022).

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
UFC смешанные единоборства (ММА) Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигередо
Хабиб Нурмагомедов фото
Хабиб Нурмагомедов
спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
