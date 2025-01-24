Обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии завершил карьеру
Бывший полузащитник сборной Бразилии, «Ювентуса» и «Интера» Фелипе Мело завершил карьеру в возрасте 41 года. Об этом футболист сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Я завершаю одну из самых важных глав своей жизни — карьеру футболиста. <...> Я бесконечно благодарен за привилегию заниматься любимым делом», — написал Мело.
Последним клубом Мело был «Флуминенсе», где он выступал с 2022 года. С командой он выиграл Кубок Либертадорес (2023). Еще два Кубка Либертадорес (2020, 2021) и чемпионат Бразилии (2018) Мело выиграл с «Палмейрас». Также он был чемпионом страны с «Крузейро» (2003) и трехкратным чемпионом Турции с «Галатасараем».
Кроме того, Мело играл за «Фламенго», «Гремио», испанские «Мальорку», «Расинг» и «Альмерию», итальянскую «Фиорентину».
В сборной Бразилии Мело провел 22 матча и забил два гола, стал победителем Кубка конфедераций в 2009 году.
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