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Российского борца дисквалифицировали на четыре года за допинг

Российского победителя ЧМ по борьбе среди юниоров дисквалифицировали за допинг
Рамазан Багавудинов является победителем чемпионата мира по вольной борьбе среди юниоров 2021 года в весовой категории до 57 кг
Фото: Личный архив Рамазана Багавудинова
Фото: Личный архив Рамазана Багавудинова

Российский борец вольного стиля Рамазан Багавудинов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте РУСАДА.

Срок дисквалификации 23-летнего спортсмена (с зачетом отбытого временного отстранения) отсчитывается с 27 сентября 2023 года.

Не уточняется, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе спортсмена.

Багавудинов в 2021 году завоевал золото в весовой категории до 57 кг на чемпионате мира по вольной борьбе среди юниоров, который прошел в Уфе.

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Иван Витченко Иван Витченко
вольная борьба допинг РУСАДА
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