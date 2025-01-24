Российского борца дисквалифицировали на четыре года за допинг
Российский борец вольного стиля Рамазан Багавудинов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте РУСАДА.
Срок дисквалификации 23-летнего спортсмена (с зачетом отбытого временного отстранения) отсчитывается с 27 сентября 2023 года.
Не уточняется, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе спортсмена.
Багавудинов в 2021 году завоевал золото в весовой категории до 57 кг на чемпионате мира по вольной борьбе среди юниоров, который прошел в Уфе.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов