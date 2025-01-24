Японец Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весе

Наоя Иноуэ нокаутировал Е Джун Кима из Южной Корее в четвертом раунде и в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе. Японец выиграл все свои 29 поединков в карьере

Наоя Иноуэ и Е Джун Ким (Фото: Hiroaki Yamaguchi / AFLO / Global Look Press)

Японский боксер Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,22 кг). В Токио он победил южнокорейца Е Джун Кима.

Поединок завершился нокаутом в четвертом раунде.

Иноуэ владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 31-летний спортсмен в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории.

На счету японца теперь 29 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. 32-летний кореец потерпел третье поражение в карьере при 21 победе и двух ничьих.

Иноуэ ранее был абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе (до 53,52 кг), завоевывал чемпионские пояса в первом наилегчайшем весе (до 48,99 кг) и втором наилегчайшем весе (до 52,16 кг).