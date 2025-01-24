Йокич забросил одной рукой со своей половины и повторил рекорд Чемберлена в НБА

Йокич забросил одной рукой со своей половины в матче НБА. Видео

«Денвер» победил «Сакраменто», сербский центровой оформил трипл-дабл в пятом матче подряд и повторил достижение Уилта Чемберлена

Никола Йокич (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу удалось совершить очень красивый бросок в домашнем матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто Кингз».

В конце третьей четверти Йокич с сиреной забросил мяч со своей половины площадки одной рукой.

Встреча завершилась победой «Денвера» со счетом 132:123. Йокич сделал трипл-дабл в пятом матче подряд, в этой игре 29-летний серб набрал 35 очков, сделал 22 подбора и 17 передач.

Кроме того, Йокич стал вторым в истории НБА после Уилта Чемберлена, кому удалось завершить матч, набрав 35 или больше очков, 20+ подборов и 15+ передач.

Йокич является чемпионом НБА 2023 года, три раза он признавался самым ценным игроком сезона в лиге (2021, 2022, 2024).