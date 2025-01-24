Регламент финала Гран-при у фигуристов изменили за три недели до старта
В регламенте финала Гран-при России по фигурному катанию произошли изменения за три недели до старта турнира. Обновленная версия документа опубликована на сайте Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Изменения внесены в части отбора на финал Гран-при. Ранее фигуристы отбирались туда только по итогам этапов серии, а теперь учитывается выступление и на декабрьском чемпионате России (с коэффициентом 1,5).
Исходя из новых правил, Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян больше не проходят в финал Гран-при. Там теперь должны выступить Макар Игнатов, Даниил Самсонов и Иван Попов.
Финал Гран‑при пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля. Последний этап Гран-при состоялся 24 ноября. Обновленный регламент был опубликован на сайте ФФККР 22 января.
Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в сентябрьском квалификационном турнире в нейтральном статусе. У них будет по одной квоте в каждом виде, список участников должен быть подан до конца февраля. Командный турнир на Олимпиаде россияне пропустят.
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