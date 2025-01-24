Россиянин Плешивцев проиграл в финале юниорского Australian Open в парах

Россиянин проиграл в финале юниорского Australian Open в парном разряде

Егор Плешивцев в паре с сербом Огненом Миличем уступили в решающем матче американцу Максвеллу Экстеду и чеху Яну Кумштату

Егор Плешивцев (Фото: AFLO / Global Look Press)

Россиянин Егор Плешивцев не смог стать победителем юниорского Australian Open в парном разряде.

В финальном матче Плешивцев и серб Огнен Милич уступили американцу Максвеллу Экстеду и чеху Яну Кумстату со счетом 6:7 (6:8), 3:6.

Кумстат в прошлом году дошел до финала юниорского Australian Open в одиночном разряде, а Экстед стал победителем в парном.

Плешивцеву 17 лет. Он занимает 34-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) и выиграл два парных турнира ITF.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.