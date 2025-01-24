Россиянин проиграл в финале юниорского Australian Open в парном разряде
Россиянин Егор Плешивцев не смог стать победителем юниорского Australian Open в парном разряде.
В финальном матче Плешивцев и серб Огнен Милич уступили американцу Максвеллу Экстеду и чеху Яну Кумстату со счетом 6:7 (6:8), 3:6.
Кумстат в прошлом году дошел до финала юниорского Australian Open в одиночном разряде, а Экстед стал победителем в парном.
Плешивцеву 17 лет. Он занимает 34-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) и выиграл два парных турнира ITF.
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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