Чалов оформил первую голевую передачу в сезоне в Лиге Европы

Клуб россиянина — греческий ПАОК — одержал победу над пражской «Славией». Встреча завершилась со счетом 2:0

Федор Чалов

Нападающий греческого клуба ПАОК и сборной России Федор Чалов стал автором голевой передачи в матче Лиги Европы. Произошло это во втором тайме матча его команды против пражской «Славии» в рамках Лиги Европы.

Австрийский полузащитник ПАОКа Штефан Шваб открыл счёт в матче, забив с пенальти на 26-й минуте. Во втором тайме, на 56-й минуте, Яннис Константелиас удвоил преимущество греческой команды. Голевая атака началась с того, что российский нападающий ПАОКа Федор Чалов отобрал мяч у защитника соперника и отдал результативную передачу - 2:0.

В составе греческого клуба на поле с первых минуты вышел не только Чалов, но и другой россиянин Магомед Оздоев. Результативными действиями он не отметился.

Для Чалова это первая голевая передача в этом сезоне в Лиге Европы. До этого он забил два гола в турнире.

В другом матче игрового дня «Манчестер Юнайтед» обыграл шотландский «Рейнджерс». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Решающий гол забил Бруну Фернандеш на последней минуте матча.