Чалов оформил первую голевую передачу в сезоне в Лиге Европы
Нападающий греческого клуба ПАОК и сборной России Федор Чалов стал автором голевой передачи в матче Лиги Европы. Произошло это во втором тайме матча его команды против пражской «Славии» в рамках Лиги Европы.
Австрийский полузащитник ПАОКа Штефан Шваб открыл счёт в матче, забив с пенальти на 26-й минуте. Во втором тайме, на 56-й минуте, Яннис Константелиас удвоил преимущество греческой команды. Голевая атака началась с того, что российский нападающий ПАОКа Федор Чалов отобрал мяч у защитника соперника и отдал результативную передачу - 2:0.
В составе греческого клуба на поле с первых минуты вышел не только Чалов, но и другой россиянин Магомед Оздоев. Результативными действиями он не отметился.
Для Чалова это первая голевая передача в этом сезоне в Лиге Европы. До этого он забил два гола в турнире.
В другом матче игрового дня «Манчестер Юнайтед» обыграл шотландский «Рейнджерс». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Решающий гол забил Бруну Фернандеш на последней минуте матча.
Российского актера впервые после распада СССР номинировали на «Оскар»
В прокат выйдет отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»
Депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза
Сколько россияне тратили в 2024 году
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Во Франции число банкротств виноделен выросло в полтора раза
Белорусская теннисистка в третий раз подряд вышла в финал Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов