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Кучерова признали лучшим игроком дня в НХЛ после хет-трика

Кучеров признали лучшим игроком дня в НХЛ после хет-трика
Кучеров первым в нынешнем сезоне достиг отметки в 80 очков (31 гол и 49 передач)
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил три шайбы и отметился голевой передачей в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».

Кучеров первым в нынешнем сезоне достиг отметки в 80 очков (31 гол и 49 передач). Ближайшим преследователем форварда «Тампы-Бэй» в бомбардирской гонке является нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон — 77 очков (26+51) после 47 встреч.

Российский нападающий был признан первой звездой игрового дня НХЛ. Вторым в этом списке стал финский форвард «Даллас Старз» Роопе Хинц — две шайбы и передача в гостевой игре с «Детройтом» (5:4).

Тройку лучших замкнул вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, который отразил 27 бросков из 28 в домашней встрече с «Коламбусом» (4:1).

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