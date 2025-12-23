 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,55 x 4,3 2 6,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,7 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,95 x 3,1 2 4,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Хоккеист КХЛ получил травму, врезавшись в борт в шпагате

Хоккеист «Сочи» получил травму после столкновения с бортом в шпагате
Форвард «Сочи» Даниил Сероух не успел сгруппироваться при падении и неудачно врезался в борт, сев на шпагат. Это произошло во время матча с нижегородским «Торпедо»
Даниил Сероух
Даниил Сероух (Фото: пресс-служба ХК "Сочи")

Нападающий «Сочи» Даниил Сероух получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Матч еще не завершился, счет 2:1 в пользу нижегородцев.

Во время игры хоккеист упал и врезался в борт за воротами, сев на шпагат. После инцидента игрок покинул лед с помощью напарников.

О тяжести травмы хоккеиста пока не сообщается. Примет ли он участие в матче против «Северстали» 25 декабря, пока неизвестно.

Перед матчем «Сочи» занимал последнее, 11-е место в Западной конференции, набрав 25 очков в 34 играх. «Торпедо» шел пятым с 47 очками в 36 играх.

28-летний Сероух дебютировал в КХЛ в сезоне 2023/24 за «Сочи». В текущем сезоне игрок отыграл 34 матча, набрав 20 очков (7 голов + 13 передач).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей ХК Сочи ХК Торпедо Нижний Новгород травма
Материалы по теме
«Спартак» одержал вторую волевую победу подряд в КХЛ
Спорт
Лидер КХЛ вырвал победу у «Нефтехимика» в серии буллитов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 17:46
Автор новой биографии Дурова рассказал детали его встречи с Путиным Политика, 22:17
В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии Политика, 22:15
Как искусственный интеллект повышает безопасность предприятий Отрасли, 22:14
WSJ узнала о массовой переброске войск США к берегам Венесуэлы Политика, 22:00
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 21:58
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
На Чернобыльской АЭС предупредили о разрушении саркофага при новом ударе Политика, 21:44
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В «Финаме» допустили, что могут открыть доступ к рынку Малайзии в 2026-ом Инвестиции, 21:31
Медведев потребовал ввести биометрию на всех пунктах пропуска на границе Политика, 21:26
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
На Украине признали оперативное окружение Мирнограда российской армией Политика, 21:16
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Хоккеист КХЛ получил травму, врезавшись в борт в шпагате Спорт, 21:01
В ИМЭМО назвали два сценария развития конфликта на Украине в 2026 году Политика, 20:58