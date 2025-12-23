Хоккеист КХЛ получил травму, врезавшись в борт в шпагате
Нападающий «Сочи» Даниил Сероух получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Матч еще не завершился, счет 2:1 в пользу нижегородцев.
Во время игры хоккеист упал и врезался в борт за воротами, сев на шпагат. После инцидента игрок покинул лед с помощью напарников.
О тяжести травмы хоккеиста пока не сообщается. Примет ли он участие в матче против «Северстали» 25 декабря, пока неизвестно.
Перед матчем «Сочи» занимал последнее, 11-е место в Западной конференции, набрав 25 очков в 34 играх. «Торпедо» шел пятым с 47 очками в 36 играх.
28-летний Сероух дебютировал в КХЛ в сезоне 2023/24 за «Сочи». В текущем сезоне игрок отыграл 34 матча, набрав 20 очков (7 голов + 13 передач).
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России
МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»
Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы
В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»
Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности
На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра