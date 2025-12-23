 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Ротенберг поздравил Гусева с назначением на пост тренера «Динамо»

Роман Ротенберг поздравил Гусева с назначением на пост главного тренера «Динамо»
Главным тренером московского «Динамо» на оставшуюся часть сезона назначен Ролан Гусев. Член совета директоров клуба Роман Ротенберг назвал это решение долгосрочным
Ролан Гусев
Ролан Гусев (Фото: Софья Сандурская/ТАСС)

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг поздравил Ролана Гусева, который был утвержден главным тренером футбольного клуба «Динамо» до конца сезона. Поздравление Ротенберг опубликовал в своем телеграм-канале.

С ноября 2025 года 48-летний Гусев исполнял обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина, а теперь утвержден в этой должности до конца сезона.

«Ролан Александрович — человек динамовской системы. Воспитанник клуба, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка УЕФА. Он давно работает внутри «Динамо», знает команду, клубную философию и все процессы изнутри», — написал Ротенберг.

Он отметил, что это назначение — не про временную работу. «Это не про «зайти на время», а про ответственность, вовлеченность и работу вдолгую — ради результата сегодня и развития в будущем», — добавил член совета директоров.

Контракт с Гусевым рассчитан до конца сезона.

В текущем сезоне, уйдя на зимний перерыв, «Динамо» занимает десятое место в РПЛ, набрав 21 очко после 18 туров.

Воспитанник московского «Динамо» Гусев выступал за московские клубы «Динамо» и ЦСКА, а также за украинские команды «Днепр» и «Арсенал». В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России, выиграл Кубок УЕФА 2005 года, четырежды — Кубок России и дважды — Суперкубок страны. За сборную России футболист провел 31 матч.

Тренерская деятельность Ролана Гусева началась в системе ЦСКА в 2019 году.

