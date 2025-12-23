Ротенберг поздравил Гусева с назначением на пост тренера «Динамо»

Главным тренером московского «Динамо» на оставшуюся часть сезона назначен Ролан Гусев. Член совета директоров клуба Роман Ротенберг назвал это решение долгосрочным

Ролан Гусев (Фото: Софья Сандурская/ТАСС)

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг поздравил Ролана Гусева, который был утвержден главным тренером футбольного клуба «Динамо» до конца сезона. Поздравление Ротенберг опубликовал в своем телеграм-канале.

С ноября 2025 года 48-летний Гусев исполнял обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина, а теперь утвержден в этой должности до конца сезона.

«Ролан Александрович — человек динамовской системы. Воспитанник клуба, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка УЕФА. Он давно работает внутри «Динамо», знает команду, клубную философию и все процессы изнутри», — написал Ротенберг.

Он отметил, что это назначение — не про временную работу. «Это не про «зайти на время», а про ответственность, вовлеченность и работу вдолгую — ради результата сегодня и развития в будущем», — добавил член совета директоров.

Контракт с Гусевым рассчитан до конца сезона.

В текущем сезоне, уйдя на зимний перерыв, «Динамо» занимает десятое место в РПЛ, набрав 21 очко после 18 туров.

Воспитанник московского «Динамо» Гусев выступал за московские клубы «Динамо» и ЦСКА, а также за украинские команды «Днепр» и «Арсенал». В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России, выиграл Кубок УЕФА 2005 года, четырежды — Кубок России и дважды — Суперкубок страны. За сборную России футболист провел 31 матч.

Тренерская деятельность Ролана Гусева началась в системе ЦСКА в 2019 году.