 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,5 x 4,4 2 7,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,45 x 3,65 2 2,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,95 x 3,1 2 4,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Гендиректор «Ростова» назвал сумму долгов клуба и пообещал ее уменьшение

Гендиректор «Ростова»: «Долги клуба около ₽1,5 млрд, но они скоро снизятся»
Игорь Гончаров заявил, что сумма долгов в 1,5 млрд руб. скоро уменьшится
Игроки &laquo;Ростова&raquo;
Игроки «Ростова» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Долги «Ростова» составляют около 1,5 млрд руб., но они будут реструктуризованы, заявил «РБ Спорт» генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров.

Накануне журналист Иван Карпов сообщил, что долги «Ростова» составляют около 5 млрд руб., задержки по зарплате тянутся с сентября-октября, и клуб собирается массово распродать своих футболистов. Гончаров ранее говорил, что это все «глупости».

«Нет таких долгов [в 5 млрд]. Их просто в нашей природе не существует и никогда в финансово-хозяйственной деятельности не было. Задолженность крутится вокруг этой цифры [в 1,5 млрд]. Причем сейчас речь идет о том, что принята «дорожная карта» по реструктуризации долгов», — сказал Гончаров.

По словам Гончарова, он пока не может говорить, каким образом это произойдет. «Но в ближайшие три месяца все это документально будет подтверждено, процедура завершится. В результате задолженность резко снизится», — добавил гендиректор «Ростова».

Гончаров отметил, что в клубе все хорошо. «Очень много работы проделано, мы двигаемся в нужном направлении. Более того, я разговаривал с представителями РФС, еще раз подтвердив все наши намерения. Рассказал о «дорожной карте», которая у нас есть. Так что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы получить лицензию весной будущего года», — заключил он.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ростов
Материалы по теме
В «Ростове» назвали глупостями сообщения о долгах и распродаже игроков
Спорт
Сбежавший из РПЛ норвежец Норманн окончательно проиграл суд «Ростову»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Киев попросил экстрадировать из Польши задержанного российского археолога Политика, 16:18
Euroclear вернул $600 млн средств ЕАБР, заблокированных как российские Политика, 16:15
Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи Спорт, 16:12
Как выстраивать системный маркетинг в эпоху цифровых метрополий Отрасли, 16:09
Бизнес на доверии: как кибербез стал конкурентным преимуществом Тренды, 16:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
WDR сообщила, что глава разведки ФРГ поговорил по телефону с Нарышкиным Политика, 16:00
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Шохин назвал дату и время встречи Путина с представителями бизнеса Бизнес, 16:00
Минобороны рассказало о преимуществах после взятия Андреевки Политика, 15:59
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 15:55
Немецкий тренер Финк опроверг сообщения о переговорах со «Спартаком» Спорт, 15:52
Главного редактора «Важных историй» лишили гражданства России Политика, 15:51
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 15:51
Гендиректор «Ростова» назвал сумму долгов клуба и пообещал ее уменьшение Спорт, 15:50