Гендиректор «Ростова» назвал сумму долгов клуба и пообещал ее уменьшение

Игорь Гончаров заявил, что сумма долгов в 1,5 млрд руб. скоро уменьшится

Игроки «Ростова» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Долги «Ростова» составляют около 1,5 млрд руб., но они будут реструктуризованы, заявил «РБ Спорт» генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров.

Накануне журналист Иван Карпов сообщил, что долги «Ростова» составляют около 5 млрд руб., задержки по зарплате тянутся с сентября-октября, и клуб собирается массово распродать своих футболистов. Гончаров ранее говорил, что это все «глупости».

«Нет таких долгов [в 5 млрд]. Их просто в нашей природе не существует и никогда в финансово-хозяйственной деятельности не было. Задолженность крутится вокруг этой цифры [в 1,5 млрд]. Причем сейчас речь идет о том, что принята «дорожная карта» по реструктуризации долгов», — сказал Гончаров.

По словам Гончарова, он пока не может говорить, каким образом это произойдет. «Но в ближайшие три месяца все это документально будет подтверждено, процедура завершится. В результате задолженность резко снизится», — добавил гендиректор «Ростова».

Гончаров отметил, что в клубе все хорошо. «Очень много работы проделано, мы двигаемся в нужном направлении. Более того, я разговаривал с представителями РФС, еще раз подтвердив все наши намерения. Рассказал о «дорожной карте», которая у нас есть. Так что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы получить лицензию весной будущего года», — заключил он.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.