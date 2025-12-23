Бывшая седьмая ракетка мира пропустит первую часть сезона
Американская теннисистка Даниэль Коллинз не будет выступать в первой половине следующего сезона из-за необходимости восстановления после травмы спины и проведения медицинских процедур. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Коллинз объяснила, что последние несколько месяцев посвятила восстановлению после травмы спины, полученной в конце сезона, а также проходила процедуры по заморозке яйцеклеток.
«Мне осталась еще одна процедура. Из-за всего этого я не буду участвовать на турнирах в первой половине года», — написала Коллинз.
Теннисистка также дала понять, что поклонники увидят ее в другом амплуа: «Но вы увидите меня в другом качестве на Tennis Channel. На этом пока все. Скоро будут новые вести», — завершила она сообщение.
32-летняя Коллинз занимает 64-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В июле 2022 года она была седьмой ракеткой мира. В активе американки четыре титула WTA в одиночном разряде. Она также финалистка Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО
Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов