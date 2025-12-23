Анна Курникова родила четвертого ребенка
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова родила четвертого ребенка от испанского певца Энрике Иглесиаса. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Мое солнышко 17.12.2025», — подписала фотографию с младенцем Курникова.
Пол и имя новорожденного не уточняются.
Иглесиас и Курникова состоят в отношениях с 2001 года. У пары есть еще три общих ребенка: двойняшки Николас и Люси, родившиеся в 2017 году, и пятилетняя дочь Мария.
44-летняя Курникова — бывшая первая ракетка мира в парном разряде (восьмая — в одиночном). В ее активе две победы в парном турнире Australian Open (1999, 2002). В 2003 году теннисистка объявила о завершении карьеры.
