В «Ростове» назвали глупостями сообщения о долгах и распродаже игроков

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров заявил, что никакой распродажи футболистов не планируется и откуда появилась информация о миллиардных долгах, ему непонятно

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Информация о сложной финансовой ситуации в «Ростове» не соответствует действительности, заявил «Матч ТВ» генеральный директор футбольного клуба Игорь Гончаров.

Накануне журналист Иван Карпов сообщил, что долги «Ростова» составляют около 5 млрд руб., задержки по зарплате тянутся с сентября-октября, и клуб собирается массово распродать своих футболистов.

«Таких, как Ваня Карпов, много, и, откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100%. Откуда взята информация, мне тоже неясно», — заявил Гончаров.

По словам Гончарова, ему непонятно, «из какого воздуха взяты слухи о долгах». «Глупости», — заключил гендиректор клуба.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.