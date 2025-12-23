 Перейти к основному контенту
В «Ростове» назвали глупостями сообщения о долгах и распродаже игроков

Гендиректор «Ростова» назвал глупостями сообщения о миллиардных долгах клуба
Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров заявил, что никакой распродажи футболистов не планируется и откуда появилась информация о миллиардных долгах, ему непонятно
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Информация о сложной финансовой ситуации в «Ростове» не соответствует действительности, заявил «Матч ТВ» генеральный директор футбольного клуба Игорь Гончаров.

Накануне журналист Иван Карпов сообщил, что долги «Ростова» составляют около 5 млрд руб., задержки по зарплате тянутся с сентября-октября, и клуб собирается массово распродать своих футболистов.

«Таких, как Ваня Карпов, много, и, откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100%. Откуда взята информация, мне тоже неясно», — заявил Гончаров.

По словам Гончарова, ему непонятно, «из какого воздуха взяты слухи о долгах». «Глупости», — заключил гендиректор клуба.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
