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Экс-игрок сборной России Семшов стал советником белгородского губернатора

Игорь Семшов стал советником губернатора Белгородской области по спорту
Игорь Семшов будет советником Вячеслава Гладкова по физкультуре и спорту. Последним клубом Семшова была «Чайка», которую он тренировал в 2022–2023 годах во Второй лиге
Игорь Семшов
Игорь Семшов (Фото: РФПЛ / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов стал советником губернатора Белгородской области по физкультуре и спорту, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Семшов на протяжении карьеры играл за московские ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», самарские «Крылья Советов» и петербургский «Зенит».

В качестве тренера он работал в тульском «Арсенале», новомосковском «Химике», «Химках». Последним клубом Семшова была «Чайка» (Песчанокопское) в 2022–2023 годах, которая тогда играла во Второй лиге.

В составе сборной России Семшов стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Всего на его счету три гола в 57 матчах за национальную команду.

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Футбол Вячеслав Гладков Белгородская область
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