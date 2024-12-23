Экс-игрок сборной России Семшов стал советником белгородского губернатора
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов стал советником губернатора Белгородской области по физкультуре и спорту, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Семшов на протяжении карьеры играл за московские ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», самарские «Крылья Советов» и петербургский «Зенит».
В качестве тренера он работал в тульском «Арсенале», новомосковском «Химике», «Химках». Последним клубом Семшова была «Чайка» (Песчанокопское) в 2022–2023 годах, которая тогда играла во Второй лиге.
В составе сборной России Семшов стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Всего на его счету три гола в 57 матчах за национальную команду.
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