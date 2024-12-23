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Федерация бокса отстранила на два года судью за удар бойца в перепалке

Федерация бокса России отстранила на два года судью за удар бойца в перепалке
В главном поединке турнира Top Dog по кулачным боям рефери ударил проигравшего бойца, который нецензурно выражал ему претензии. В итоге судью отстранили на два года, а обоих бойцов — на три месяца

Рефери главного поединка на турнире по кулачным боям Top Dog Дениса Сиденко дисквалифицировали на два года за удар бойца Игоря Ионова, который нецензурно его оскорблял. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир прошел в Москве 21 декабря.

Ионов проиграл бой-реванш Олегу Фомичеву решением судей. После поединка Ионов начал высказывать претензии Сиденко за некорректное судейство, и тот его ударил, отмечает Metaratings.

Ионова дисквалифицировали на три месяца, его соперника Фомичева — на тот же срок «за многократные нарушения правил» в ходе боя.

Сиденко после этого турнира сообщил об уходе из организации вместе с судейской бригадой.

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Анна Сатдинова
бокс кулачные бои Федерация бокса России
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