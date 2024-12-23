Федерация бокса отстранила на два года судью за удар бойца в перепалке
Рефери главного поединка на турнире по кулачным боям Top Dog Дениса Сиденко дисквалифицировали на два года за удар бойца Игоря Ионова, который нецензурно его оскорблял. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.
Турнир прошел в Москве 21 декабря.
Ионов проиграл бой-реванш Олегу Фомичеву решением судей. После поединка Ионов начал высказывать претензии Сиденко за некорректное судейство, и тот его ударил, отмечает Metaratings.
Ионова дисквалифицировали на три месяца, его соперника Фомичева — на тот же срок «за многократные нарушения правил» в ходе боя.
Сиденко после этого турнира сообщил об уходе из организации вместе с судейской бригадой.
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