Общее собрание РПЛ поддержало выдвижение Дюкова на пост главы РФС

Александр Дюков руководит РФС с 2019 году. Собрание РПЛ единогласно поддержало его выдвижение на новый срок

Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно поддержало выдвижение действующего главы РФС Александра Дюкова на новые выборы на этот пост в 2025 году, сообщила пресс-служба лиги.

Дюков возглавил РФС в 2019 году, сменив в этой должности Виталия Мутко. В 2021-м Дюкова переизбрали.

Оба раза он победил единогласно, конкурентов у него не было.

Выборы пройдут в феврале 2025 года.

Также собрание РПЛ утвердило Ахмеда Айдамирова, Арташеса Арутюнянца и Дмитрия Гафина кандидатами в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона.

Российские сборные и клубы с 2022-го отстранены от турниров ФИФА и УЕФА.