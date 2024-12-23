Общее собрание РПЛ поддержало выдвижение Дюкова на пост главы РФС
Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно поддержало выдвижение действующего главы РФС Александра Дюкова на новые выборы на этот пост в 2025 году, сообщила пресс-служба лиги.
Дюков возглавил РФС в 2019 году, сменив в этой должности Виталия Мутко. В 2021-м Дюкова переизбрали.
Оба раза он победил единогласно, конкурентов у него не было.
Выборы пройдут в феврале 2025 года.
Также собрание РПЛ утвердило Ахмеда Айдамирова, Арташеса Арутюнянца и Дмитрия Гафина кандидатами в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона.
Российские сборные и клубы с 2022-го отстранены от турниров ФИФА и УЕФА.
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