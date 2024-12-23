Чемпион Уимблдона и US Open признался в нарушении антидопинговых правил
Действующий чемпион US Open в парном разряде австралиец Макс Перселл временно отстранен за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Перселл добровольно согласился на отстранение, признав вину в использовании «запрещенного метода».
Теннисист написал в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в клинике ему внутривенно ввели раствор витаминов больше разрешенного объема (100 мл).
Перселл уточнил, что предупреждал медперсонал об ограничениях в объеме инъекции, поэтому выписка из медкарты его очень огорчила и он сам сообщил ITIA о допущенном нарушении.
Перселл отстранен с 12 декабря, он пропустит Australian Open.
Австралиец занимает 12-е место в парном рейтинге ATP.
В этом году он победил на US Open в паре с соотечественником Джоржаном Томпсоном, а в 2022-м выиграл Уимблдон с Мэттью Эбденом.
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