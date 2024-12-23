Чемпион Уимблдона и US Open признался в нарушении антидопинговых правил

Макс Перселл сам сообщил ITIA о нарушении правил — несмотря на его предупреждение, в клинике ему внутривенно ввели раствор витаминов в большем объеме, чем разрешено WADA. Теннисист отстранен и пропустит Australian Open

Макс Перселл (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Действующий чемпион US Open в парном разряде австралиец Макс Перселл временно отстранен за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Перселл добровольно согласился на отстранение, признав вину в использовании «запрещенного метода».

Теннисист написал в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в клинике ему внутривенно ввели раствор витаминов больше разрешенного объема (100 мл).

Перселл уточнил, что предупреждал медперсонал об ограничениях в объеме инъекции, поэтому выписка из медкарты его очень огорчила и он сам сообщил ITIA о допущенном нарушении.

Перселл отстранен с 12 декабря, он пропустит Australian Open.

Австралиец занимает 12-е место в парном рейтинге ATP.

В этом году он победил на US Open в паре с соотечественником Джоржаном Томпсоном, а в 2022-м выиграл Уимблдон с Мэттью Эбденом.