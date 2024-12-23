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Российский вратарь установил уникальное достижение результативности в НХЛ

Российский вратарь первым в XXI веке отдал две голевые передачи за «Каролину»
Петр Кочетков вошел в историю НХЛ, став вторым вратарем «Каролины» с двумя очками за матч
Дмитрий Орлов и Петр Кочетков
Дмитрий Орлов и Петр Кочетков (Фото: IMAGO/James Guillory)

Вратарь «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков отдал две голевые передачи в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Россиянин вошел в историю НХЛ, став вторым вратарем «Каролины» с двумя очками за матч. До него это удалось только Кею Уитмору в 1989 году, когда команда называлась «Хартфорд Уэйлерс».

Кочетков стал лишь 12-м вратарем в истории, который набрал больше очков за игру, чем пропустил шайб от соперника. Россиянин — 35-й голкипер в истории лиги, кому удалось набрать два или более очков за игру. Среди российских голкиперов подобного успеха добивались лишь Илья Брызгалов (2006 год) и Николай Хабибулин (2007).

По итогам игрового дня Кочетков занял третье место в числе лучших хоккеистов НХЛ.

В нынешнем сезоне у Кочеткова уже три ассистентских балла, что больше, чем у некоторых полевых игроков, например у Тайсона Джоста, в активе которого два очка.

Финский форвард Йоэль Кивиранта из «Колорадо Эвеланш» был признан первой звездой дня. В домашнем матче против «Сиэтла» (5:2) он оформил хет-трик, внеся решающий вклад в победу своей команды. Канадский нападающий Сэм Райнхарт из «Флорида Пантерз» занял вторую строчку в рейтинге звезд. В гостевой игре против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) он забросил две шайбы.

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НХЛ Петр Кочетков россияне в НХЛ Каролина Харрикейнз
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