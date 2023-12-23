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Экс-чемпион Европы по боксу среди юношей погиб в ДТП в Краснодарском крае

Титулованный российский боксер Альберт Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае
Альберту Родионову было 25 лет. Он являлся трехкратным победителем первенства России и победителем первенства Европы по боксу
Фото: Jan Kruger / Getty Images
Фото: Jan Kruger / Getty Images

Бывший победитель юниорских чемпионатов России и Европы по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

«Федерация бокса России приносит соболезнования семье боксера и возьмет на себя все необходимые расходы», — рассказали в федерации.

Похороны спортсмена пройдут 24 декабря в городе Волжский.

Родионову было 25 лет. У него остались супруга и семилетняя дочь.

Родионов — трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу. В 2021–2022 годах боксер провел два боя в поп-ММА в промоушенах Hardcore и Nomad FC.

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс ДТП Краснодарский край
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