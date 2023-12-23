«Аякс» вернул деньги болельщикам после вылета из Кубка от любительского клуба

«Аякс» вернул деньги фанатам после вылета из Кубка от любительского клуба

Амстердамский клуб в 1/16 финала Кубка Нидерландов сенсационно проиграл «Геркулесу», который выступает в четвертом дивизионе. После этого «Аякс» решил вернуть болельщикам деньги за билеты и компенсировал транспортные расходы

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Cамый титулованный футбольный клуб Нидерландов «Аякс» принял решение возместить своим болельщикам транспортные расходы и стоимость билетов на матч 1/16 Кубка страны против «Геркулеса». Об этом сообщает портал OneFootball.

«Аякс» 21 декабря сенсационно проиграл со счетом 0:2 любительской команде «Геркулес», выступающей в четвертом дивизионе чемпионата Нидерландов. Игру в Утрехте посетили 325 фанатов амстердамского клуба.

На следующий день «Аякс» разослал всем этим болельщикам электронное письмо, информируя их о планах компенсировать расходы. В заявлении клуба говорилось: «Из-за провала нашей команды вы, несомненно, восприняли этот матч как болезненный. Мы разделяем эту боль и нам глубоко стыдно».

В нынешнем сезоне «Аякс» занимает пятое место в чемпионате страны, набрав 25 очков в 16 матчах.