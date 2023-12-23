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Баскетболист сборной Венесуэлы умер в 24 года от эпилепсии

Баскетболист сборной Венесуэлы Гарли Соджо умер в 24 года от эпилепсии
Гарли Соджо скончался в своем доме в Каракасе. За сборную форвард выступал с 2020 года, в 2023-м участвовал в чемпионате мира, где набирал в среднем 12,4 очка за игру
Гарли Соджо
Гарли Соджо (Фото: Takashi Aoyama / Getty Images)

Форвард сборной Венесуэлы по баскетболу Гарли Соджо скончался в возрасте 24 лет. Об этом сообщается на странице национальной федерации баскетбола в X.

«Мы глубоко сожалеем о смерти Гарли Соджо, члена национальной сборной и выдающегося человека с многообещающим началом баскетбольной карьеры. Мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, родственникам и всему спортивному сообществу в связи с этой чувствительной и невосполнимой утратой», — говорится в заявлении федерации.

Соджо дебютировал в сборной Венесуэлы в 2020 году. В 2023-м форвард играл на чемпионате мира, набирая в среднем 12,4 очка.

Соджо, который в последнее время играл в Венесуэле за клуб «Гладиадорес де Ансоатеги», скончался 22 декабря в своем доме в Каракасе.

Как сообщает Meridiano, причиной смерти Соджо был приступ эпилепсии.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Венесуэла
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