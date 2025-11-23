«МЛ Витебск» стал чемпионом Белоруссии в дебютном сезоне в топ-дивизионе
Футболисты клуба «МЛ Витебск» впервые стали чемпионами Белоруссии, досрочно обеспечив себе победу в предпоследнем туре.
Витебская команда разгромила «Гомель» со счетом 5:0 и с 67 очками стала недосягаемой для соперников.
«МЛ Витебск» проводил первый сезон в Высшей лиге.
Второе место в турнире заняло минское «Динамо», третье — «Славия» из Мозыря.
По итогам сезона высший дивизион покинут «Молодечно» и «Слуцк», их заменят «Барановичи» и могилевский «Днепр», отмечает БелТА.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин