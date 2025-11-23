«МЛ Витебск» стал чемпионом Белоруссии в дебютном сезоне в топ-дивизионе

«МЛ Витебск» стал чемпионом Белоруссии в дебютном сезоне в Высшей лиге

Фото: Телеграм-канал ФК «МЛ Витебск»

Футболисты клуба «МЛ Витебск» впервые стали чемпионами Белоруссии, досрочно обеспечив себе победу в предпоследнем туре.

Витебская команда разгромила «Гомель» со счетом 5:0 и с 67 очками стала недосягаемой для соперников.

«МЛ Витебск» проводил первый сезон в Высшей лиге.

Второе место в турнире заняло минское «Динамо», третье — «Славия» из Мозыря.

По итогам сезона высший дивизион покинут «Молодечно» и «Слуцк», их заменят «Барановичи» и могилевский «Днепр», отмечает БелТА.