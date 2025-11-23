Отыгравший более ста матчей за молодежку «Амура» хоккеист погиб в ДТП в 24 года

Даниил Шматков играл в МХЛ за «Амурские тигры» в 2019–2021 годах. Он погиб в ДТП, управляя грузовиком

Даниил Шматков (Фото: Телеграм-канал ХК «Амурские тигры»)

Бывший защитник клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Амурские тигры» Даниил Шматков скончался в возрасте 24 лет, сообщила пресс-служба клуба.

Шматков погиб в ДТП, когда был за рулем своего грузовика.

В клубе отметили, что Шматков «прошел всю хоккейную школу, был одним из лидеров юниорской команды».

Всего он провел за молодежку «Амура» в МХЛ 107 матчей в 2019–2021 годах, забросил три шайбы и сделал девять передач.