 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Краснодар 1 2,95 x 3,55 2 2,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 1,75 x 3,8 2 4,6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,5 x 3,95 2 1,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,6 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,1 x 3,85 2 2,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,25 x 6,2 2 12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,25 x 3,95 2 2,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,35 x 3,7 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,35 x 5 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,43 x 4,7 2 7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,2 x 3,6 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,25 x 65 2 4,15 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Спорт⁠,
0

Отыгравший более ста матчей за молодежку «Амура» хоккеист погиб в ДТП

Отыгравший более ста матчей за молодежку «Амура» хоккеист погиб в ДТП в 24 года
Даниил Шматков играл в МХЛ за «Амурские тигры» в 2019–2021 годах. Он погиб в ДТП, управляя грузовиком
Даниил Шматков
Даниил Шматков (Фото: Телеграм-канал ХК «Амурские тигры»)

Бывший защитник клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Амурские тигры» Даниил Шматков скончался в возрасте 24 лет, сообщила пресс-служба клуба.

Шматков погиб в ДТП, когда был за рулем своего грузовика.

В клубе отметили, что Шматков «прошел всю хоккейную школу, был одним из лидеров юниорской команды».

Всего он провел за молодежку «Амура» в МХЛ 107 матчей в 2019–2021 годах, забросил три шайбы и сделал девять передач.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
МХЛ ХК Амур
Материалы по теме
Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина
Спорт
Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Петров умер в 87 лет
Спорт
В Италии 25-летний велогонщик умер после сердечного приступа
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 19:47 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 19:47
«Ак Барс» вырвал победу у «Шанхай Дрэгонс», уступая 0:2 Спорт, 19:51
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Курский пенсионер лишился кисти, подобрав взрывное устройство во дворе Политика, 19:43
Отыгравший более ста матчей за молодежку «Амура» хоккеист погиб в ДТП Спорт, 19:42
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 19:42
Reuters узнал детали контрпредложения ЕС к мирному плану США Политика, 19:30
«Динамо» одержало разгромную победу в первом матче после ухода Карпина Спорт, 19:29
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Мерц выдвинул новое предложение по мирному плану США по Украине Политика, 19:17
Умер идеолог Второго русского авангарда Михаил Гробман Общество, 19:05
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
Украинский сумоист впервые в истории выиграл топ-турнир в Японии Спорт, 18:56
FT узнала о меняющейся каждый час ситуации с мирным планом США по Украине Политика, 18:52
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45