Украинский сумоист впервые в истории выиграл топ-турнир в Японии
Украинец Аонисики Арата (Даниил Явгусишин) стал первым представителем своей страны в истории и первым европейцем за почти восемь лет, выигравшим один из шести крупнейших турниров по сумо в Японии. Об этом сообщает Би-би-си.
Явгусишин завоевал Кубок Императора на соревнованиях в Фукуоке (Кюсю). Он одержал 12 побед и потерпел три поражения, а в решающей схватке плей-офф победил Хосёрю Томокацу — 26-летнего уроженца Улан-Батора, который является одним из двух действующих ёкодзун (обладатель высшего ранга в сумо, второй ёкодзуна — японец Оносато Дайки).
21-летний украинец благодаря этой победе стал близок к тому, чтобы быстрее всех в истории получить ранг одзэки (второй по значимости).
Явгусишин покинул Украину в 2022 году и сначала уехал в Германию, а потом отправился в Японию по приглашению сумоиста, с которым подружился на юниорском чемпионате мира в 2019 году.
