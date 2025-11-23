Украинский сумоист впервые в истории выиграл топ-турнир в Японии

Переехавший в Японию в 2022 году сумоист Явгусишин победил на турнире в Фукуоке ёкодзуну Хосёрю и завоевал Кубок Императора

Аонисики Арата (Даниил Явгусишин) (Фото: Yutaka / AFLO / Global Look Press)

Украинец Аонисики Арата (Даниил Явгусишин) стал первым представителем своей страны в истории и первым европейцем за почти восемь лет, выигравшим один из шести крупнейших турниров по сумо в Японии. Об этом сообщает Би-би-си.

Явгусишин завоевал Кубок Императора на соревнованиях в Фукуоке (Кюсю). Он одержал 12 побед и потерпел три поражения, а в решающей схватке плей-офф победил Хосёрю Томокацу — 26-летнего уроженца Улан-Батора, который является одним из двух действующих ёкодзун (обладатель высшего ранга в сумо, второй ёкодзуна — японец Оносато Дайки).

21-летний украинец благодаря этой победе стал близок к тому, чтобы быстрее всех в истории получить ранг одзэки (второй по значимости).

Явгусишин покинул Украину в 2022 году и сначала уехал в Германию, а потом отправился в Японию по приглашению сумоиста, с которым подружился на юниорском чемпионате мира в 2019 году.