«Крылья Советов» впервые за два месяца победили в РПЛ

«Крылья Советов» победили «Ростов», прервав безвыигрышную серию в РПЛ
Матч в Самаре закончился со счетом 2:0, забили Олейников и Марин
Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»
Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» обыграли на своем поле «Ростов» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав первую победу в турнире с середины сентября.

Матч закончился со счетом 2:0. Мячи забили Иван Олейников (на девятой минуте) и Джимми Марин (55).

«Крылья Советов» прервали семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ и занимают 11-е место в таблице. В предыдущий раз самарская команда побеждала в турнире «Сочи» 14 сентября (2:0).

У «Ростова» второе поражение в трех последних матчах и девятое место.

В 17-м туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Краснодаром» 30 ноября. «Ростов» в этот же день примет «Локомотив».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Крылья Советов ФК Ростов
