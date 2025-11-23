«Крылья Советов» впервые за два месяца победили в РПЛ
Самарские «Крылья Советов» обыграли на своем поле «Ростов» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав первую победу в турнире с середины сентября.
Матч закончился со счетом 2:0. Мячи забили Иван Олейников (на девятой минуте) и Джимми Марин (55).
«Крылья Советов» прервали семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ и занимают 11-е место в таблице. В предыдущий раз самарская команда побеждала в турнире «Сочи» 14 сентября (2:0).
У «Ростова» второе поражение в трех последних матчах и девятое место.
В 17-м туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Краснодаром» 30 ноября. «Ростов» в этот же день примет «Локомотив».
